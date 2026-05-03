仕事と育児に追われる毎日で、家の中はぐちゃぐちゃ、毎月のお金をどう使っているのかも把握できていない……。そんな生活に限界を感じ、人生の立て直しを図った真船佳奈さんのエッセイ漫画『さよなら！行き当たりばったり人生！お金管理も家事も全部ニガテな主婦の生まれ変わり奮闘記』が共感を呼んでいる。テレビ東京社員で漫画家でもある真船さんは、FPから「このままだと1.3億円の負債を抱えるかも」と宣告されたという。そこ