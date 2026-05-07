世間で人気を集めるような「面白い」作品やコンテンツをつくるにはどうすれば良いのかと、日々悩みながら仕事をしている人は少なくないはずだ。『Q.E.D. 証明終了』シリーズなどで知られる漫画家の加藤元浩氏によれば、そのヒントは意外にも、編集者のアドバイスよりも身近なSNSに隠されているという。※本稿は、漫画家の加藤元浩『イマイチはなぜ生まれるのか？ 脳が生み出す「通らない企画」』（講談社）の一部を抜粋・編集した