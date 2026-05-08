会社員で漫画家の玖島川のりさんの漫画「大きな話になりかけて、危なかった（マジ）」が、Xで1万以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む取引先の紹介で、商店街の会長さん親子と対面した作者。和やかに始まった場の空気が、会長さんの思いがけない一言によって一変し…という内容で、読者からは「ジワる」「日本語難しいですね」「誰もうそをついていないのに（笑）」などの声が上がっています。言葉