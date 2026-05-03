【漫画】本編を読む【漫画】本編を読む「はかりの上に物を置かないでね」という、日常的な注意。相手にとっては単なる精密機器への配慮でも、言われた側は「攻撃された」「全人格を否定された」と感じて、涙が止まらなくなってしまう。漫画家の春野あめさん(@AmeHaruno)が描く『発達障害が理解されにくいワケを自分で考えてみた』は、そんな当事者特有の切実な葛藤を可視化し、大きな反響を呼んでいる。発達障害が理解されにくいワ