À°ÂÎ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ä¤Î¤À¼°´ØÀáÀ°ÂÎ ³ÑÅÄµª¿Ã(¤Ä¤Î¤À ¤Î¤ê¤ª¤ß)¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú¥¹¥´µ»¡Û10Ç¯Çº¤ó¤À¹ø¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤â¥¹¥Þ¥Û¼ó¤â°ì·â²þÁ±¡ª¶ÚËìÌþÃå¤âÇí¤¬¤¹´ØÀáÀ°ÂÎ¡Ú¤Ï¤ó¤Ë¤ãÀîÅç¾ÏÎÉ¤µ¤ó¡Û¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤Ï¤ó¤Ë¤ã¡×¤ÎÀîÅç¾ÏÎÉ¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢Ä¹Ç¯Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤ò¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤Ç²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤¬10Ç¯´Ö¡ÖÉÂµ¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹ø¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¡£³ÑÅÄµª¿Ã»á¤Ï¤³¤Î¸¶°ø¤ò¡Ö¶ÚËìÌþÃå¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¹üÈ×¤¬¸å·¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÚËì¤¬ÌþÃå¤·¡¢¹ü¤òÉ½ÌÌ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ç½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤È²òÀâ¡£³ÑÅÄ»á¤Ï¡¢ÌþÃå¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò»Ø¤Ç¹ª¤ß¤ËÂª¤¨¡¢¡Ö¥Ý¥³¥ó¡×¤È¤¤¤¦²»¤È¤È¤â¤Ë½Ö»þ¤ËÇí¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ü½Ñ¸å¡¢½Ð¤ÃÄ¥¤ê¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤ËÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¶¤Î10Ç¯Ê¬¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Ë¡¢¥´¥ë¥Õ¸å¤ËÄË¤à¤È¤¤¤¦±¦¸ª¤Î»Ü½Ñ¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£³ÑÅÄ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÄË¤ß¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¶Å¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ÚÆù¤ÎÁ¡°Ý¤¬¿¤Ó½Ì¤ß¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¶Ú¹Å·ë¡×¤¬¸¶°ø¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¹Å·ë¤ò»Ø¤Ç°ú¤Ã³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¼ó¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÊýË¡¤Ç¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤È¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤Î±¦¸ª¤Ï¼«Á³¤Ê°ÌÃÖ¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢º¸±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÇØ¹ü¤Î´ØÀá¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÆ°¤«¤¹»Ü½Ñ¤âÈäÏª¡£´ØÀá¤ÎÆ°¤¤¬°¤¤¤È¶ÚÆù¤¬¾ï¤Ë¶ÛÄ¥¤·¡¢ÈèÏ«¤äÄË¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£»Ü½Ñ¸å¡¢ÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤Ë½ª»Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤ÎÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤È¡¢¤½¤Î²þÁ±Ë¡¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
