南アフリカ・ヨハネスブルクで開かれたＧ20サミット（20カ国・地域首脳会議）に高市早苗総理が出席。イタリアのジョルジャ・メローニ首相との“ハグ外交”や、G20に臨むための“マウント服”に関する高市総理の投稿が注目を集めている。

【映像】高市総理が選んだ“マウント服”（複数カット）

高市総理は、初めて対面したメローニ首相に大きく手を広げて近づき…ハグを交わした。2人は、その後も終始笑顔を見せていた。

話し方のプロ・kaeka代表の千葉佳織氏は、このシーンについて「これは本当にすごいコミュニケーションの仕方。こんなに大きくハグをしに行ったら誰も断れないと思いますし、ポジティブな意味で、『私はあなたと仲良くなりたいんだ』という意思表示をしているところが本当にすごいと思った」とコメント。

加えて「他のリーダーの方々は、すでにいろいろな外交の場で話をしていると思うが、高市総理はこの場所自体が初めて。その中でしっかり切り込んでいく姿が好印象」と語った。

そんな高市総理だが、G20に向かう道中に行った“ある投稿”が注目を集めている。

「『安物に見えない服』『なめられない服』を選ぶことに数時間を費やしました。外交交渉でマウント取れる服。無理をしてでも買わなくてはいかんかもなぁ。」（高市総理のXより）

この投稿に対して、SNSでは「『なめられない服』ではなくて『相手に失礼のない服』と書くだけで違う。高市さんの周りにはブレーンはいないのか？」「服でマウントを取るのが日本の総理。外交以前に政治をなめている」「安物に見えない服、なめられない服を選んでこの場に立ってると思うとグッとくる」「…女性ならまあ、わかると思う」など賛否の声が寄せられている。

これに千葉氏は「これも含めて高市総理らしい。『働いて、働いて、働いて』という発言と同じだと思っていて、高市総理自体は周りからどう見えるかより、自分が本心で思ったことを率直に言いたい方なのではないか。とはいえ、いろいろな見え方をされる言葉なので、もう少し配慮していくこともあると思う」と語った。

さらに「この話を見た時、もっと周りがサポートするべきだと思った。この服を選ぶのに数時間かけたと書かれている。もっと総理がやるべきことはたくさんあると思う。2時間〜4時間しか寝ていない方が、服を選ぶのに時間を使うのではなくて、そこはプロフェッショナルにちゃんと頼む。おそらく官邸も、女性総理が初めて就任して、どういう風にサポートすればいいのか、その体制が整っていないのではないかと見ている。本当に高市総理がやるべきことに集中できるような体制を、周りの方がプロフェッショナルを巻き込んでできるかという点にもう少し注視してほしい。もっともっと日本のために、世界のためにやってもらうことがあるわけだから、ちゃんと体制整えてほしい」との見方を示した。

（『わたしとニュース』より）