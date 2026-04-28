「106億円を熔かした男」こと、大王製紙の社長と会長を務め、カジノに自社の資金をつぎ込んで実刑判決を受けた東大法学部卒の井川意高（もとたか）氏が28日、Xを更新。高市早苗首相を「信用できない」「好きになれない」と私見をつづった。高市早苗首相は27日の参院予算委員会で、再審制度を見直す刑事訴訟法改正に向けた政府案に、自民党内の事前審査で異論や反論が強まっていることをめぐり、「総理自身が（最終判断を）決断すべ