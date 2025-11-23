¸µ208È¯¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¥¸¥ç¥¤¡¦¥®¥ã¥í¡¢Åê¼êÅ¾¸þ¤ÇMLBÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡¡SNS¤ÇÅêµåÆ°²è¤ò¸ø³«
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌ»»208ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¸µ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¥¸¥ç¥¤¡¦¥®¥ã¥í¡Ê32¡Ë¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎMLBÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥®¥ã¥í¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼10Ç¯´Ö¤Ç5µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÂÇÎ¨.194¡¢½ÐÎÝÎ¨.319¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.456¡¢208ËÜÎÝÂÇ¡¢453ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö»°¿¶¤«°ìÈ¯¤«¡×¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÄÌ»»1292»°¿¶¡£557°ÂÂÇ¤Î¤¦¤Á¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥Ã¥È¤Ï232ËÜ¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ºò¥ª¥Õ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢3·î¤ËÅê¼êÅ¾¸þ¤òÀë¸À¤·¡¢ÅêµåÎý½¬¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤áÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ï¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¶¯¸ª¤Ç¡¢Á÷µåºÇÂ®97.6mph¡£¤½¤Î¶¯¸ª¤òÉð´ï¤ËÅê¼ê¤È¤·¤ÆºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¡£º£·î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹½é¤ÎÅêµå±ÇÁü¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿15ÉÃ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹196¥»¥ó¥Á¤ÎÂÎ³Ê¤ò³è¤«¤·¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤Ç3µå¤òÅê¤²¹þ¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë±Ô¤¤²»¤â¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¶½Ì£¤ò¼¨¤¹µåÃÄ¤Ï¸½¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢Ìî¼ê¤«¤é¤ÎÅê¼êÅ¾¸þÁÈ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸µ¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Í¥¤¥¥ó¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¥ë¥Ð¡¼¥½¥ó¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤é¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À®¸ùÎã¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤È¤¤¤¦¡£