納豆やヨーグルト、みそなどの発酵食品は、「腸活」に役立つだけでなく、さまざまな健康効果が期待されています。認知症や脳卒中、心臓病、高血圧、肥満など、気になる症状や病気ごとにおすすめの発酵食品とは何なのでしょうか。『発酵ライフ 体の内側から細胞レベルで健康になる』(しょうけん／KADOKAWA)より、“病気知らずの体”をつくる発酵食について紹介します。○発酵食で病気知らずの体をつくる発酵食が腸内環境の改善に大