元TOKIO長瀬智也（47）が、10日に配信されたモデル滝沢眞規子（47）のYouTubeチャンネル「TAKIMAKI CHANNEL」に出演。近況やプライベートを明かした。長瀬は「見てますよ、TAKIMAKI CHANNEL。うちの母親の方が見ているけど」と切り出すと、出演について「滝沢さんとね」と、夫ファッションデザイナー滝沢伸介氏との交流が理由と説明。長瀬と滝沢が同い年でもあり、家族ぐるみの付き合いを20年来、続けていることを明かした。滝沢は