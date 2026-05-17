お笑いコンビ・金属バット（小林圭輔、友保隼平）が、NHKで冠番組を持つことが明らかになり、驚きの声が広がっている。【画像】NHK大阪放送局が発表…金属バットの冠ラジオ番組NHK大阪放送局の公式Xは15日、「〇〇〇〇〇のNHK初冠ラジオが放送決定！地上波ではレアな“尖った音楽”#金属音楽 を発掘します！」とシルエットを披露。さらに同日、「#金属バットの#金属音楽金属バットのNHK初冠ラジオ地上波ではレアな“尖っ