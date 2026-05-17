ザンクトパウリの降格が決定ドイツ1部ザンクトパウリは現地時間5月16日、ブンデスリーガ最終節でヴォルフスブルクに1-3で敗れ、2部降格が決定した。クラブは2年間トップリーグで戦ったものの、再び降格の憂き目に遭った。ブンデスリーガ公式サイトは「間違ったタイミングで大きな不調に陥った」と指摘しており、監督交代に踏み切らなかったものの最悪の結果を迎えたと報じている。藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智の日本人3人が