山形県鶴岡市の県道で5月16日遅く、追い越そうとした乗用車と前を走っていた乗用車が衝突する事故があり、前の車を運転していた男性1人が意識不明の重体で病院に搬送されました。16日午後11時ごろ鶴岡市白山地内の県道で、縦1列に2台の車が走っていた際に、後続の車が進路左側から前方の車を追い越そうとしたところ、前方の車の左側と衝突しました。この事故で前方の車は進路左側の縁石やフェンスに衝突し、運転していた男性が意識