バスケットボール選手の馬瓜エブリン（30）が17日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。バスケットボールの女子日本代表チームについてコメントした。女子日本代表（FIBAランク10位）が16日、ラトビア代表（同35位）と国際試合（神奈川・横浜BUNTAI）を行い、98―73で勝利した。代表デビューとなったポイントガードの都野七海（21＝トヨタ紡織）がチーム最多の10アシスト、9リバウンドをマーク。けがから復