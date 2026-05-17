16日夕方、いちき串木野市の港で係留中のヨットが爆発する事故があり、ヨットの整備作業をしていた男性がやけどをしました。串木野海上保安部によりますと、16日午後5時半前、いちき串木野市の串木野フィッシャリーナに係留中のヨットのエンジンルームが爆発しました。この事故で福岡県糸島市の男性(73)が上半身と喉にやけどをし、ドクターヘリで鹿児島市立病院に搬送されました。受け答えはでき、命に別条