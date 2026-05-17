＜リョーマゴルフ 日高村オープン最終日◇16日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞今大会に出場した元メジャーリーガーの45歳・松坂大輔氏は、初日の「81」から巻き返し、最終日は1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「77」でプレー。特別出場で順位はつかなかったが、トータル14オーバーで2日間を終えた。【連続写真】これが“平成の怪物”のぶっ飛びスイ