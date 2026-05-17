初夏の気分を盛り上げてくれる、ブラックサンダーシリーズの新作「ハワイアンサンダー」が2026年5月19日（火）より全国で発売されます。香ばしいマカダミアナッツと、ココナッツパウダー＆ココナッツペーストを使用した“Wココナッツ”の味わいが魅力♡ザクザク食感と南国らしい爽やかな甘さで、手軽にハワイ気分を楽しめるチョコバーに仕上がっています。 南国気分を楽しめる新作チョ