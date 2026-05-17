新潟県内で１６日、クマの目撃情報が相次いだ。新潟県警津川署によると、午前４時２０分頃、阿賀町石間の町道脇でクマ１頭（体長約１メートル）を見た、と近くの男性から１１０番があった。同６時半頃には、上越市中郷区藤沢の国道１８号で「クマ（同）が道路を横切った」と通行車両の運転者から妙高署に通報があり、午後３時１５分頃には魚沼市虫野で「クマ（同）が川を渡っていた」と車で通りかかった人から小出署に通報が