参政党の神谷宗幣代表参政党の神谷宗幣代表は17日放送のBSテレ東番組で、憲法改正を巡り、参院選の「合区」解消を優先すべきだとの認識を示した。「やったことがないので改憲してみましょうと言うなら、最小限に絞って合区解消でいいのではないか」と述べた。衆院憲法審査会で議論が進む大規模災害などに備えた緊急事態条項の創設には重ねて反対した。緊急事態条項に関して、感染症を理由とした政府による恣意的な権利制限に懸