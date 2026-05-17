パンチくんで人気の市川市動植物園は17日、公式Xを通じ、同日、サル山内に侵入者があり、警察に引き渡したことを明らかにした。【画像】パンチくんで人気の市川市動植物園「サル山内に侵入者」（報告全文）「本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。当該侵入者を含む２名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします」と発表。その上で「これを受け、動物や設備の安全確認作業を行いました。一部観覧エリアを閉鎖し警