TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）が17日に放送（され、番組ナレーションを務めていた声優・山崎和佳奈さんを追悼した。【写真】昨年の舞台あいさつ…ステキな笑顔でコナンくんと並ぶ山崎和佳奈さん番組冒頭から『名探偵コナン』の映像とともに、「山崎和佳奈さん 25年ありがとうございました」と伝えた。『サンデー・ジャポン』では、2001年の放送開始からナレーションを担当。この日、山崎さんの声を織り