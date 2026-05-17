栃木県上三川町の強盗殺人事件で、指示役の男1人が強盗殺人容疑で逮捕されました。この事件は今月14日、上三川町の住宅に何者かが押し入り、この家に住む富山英子さんが死亡し、2人がケガをしたものです。捜査関係者によりますと、指示役の20代の男1人の身柄を羽田空港の国際線ターミナルで確保し、17日午前1時台に強盗殺人容疑で逮捕したということです。防犯カメラなどの捜査で関与が浮上し、男の逮捕に至ったということです。こ