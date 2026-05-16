実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「倹約」について持論を展開した。ひろゆき氏は25年12月、自身のYouTube動画で月の生活費は「5万円もかからない」と告白。現在の貯金額については「たぶん2〜3億円ぐらいかな」といい、ほかにも株や不動産投資など手広く資産運用を行っていると明かしていた。そして今月16日には「ポルシェや整形手術は自分とは関係ない世界だと考えた方が楽。