4月の青切符交付は2147件うち7割以上が一時不停止・ながら運転 4月1日に始まった「自転車の青切符制度」。5月14日、警察庁は4月に全国で青切符が交付された件数は2147件（暫定値）だったと発表しました。交付された違反は一時不停止が846件、ながら運転が713件で全体の7割以上を占めました。 【グラフで見る】どの違反行為が多く取り締まられた？「自転車青切符」交付の内訳 導入から1か月あまり、街は変わったのでしょう