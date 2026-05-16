今国会は7月17日の会期末まで残り2カ月。国会提出が遅れていた再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は今月中に衆院で審議入りする見通しだ。再審開始決定に対する検察抗告を「原則禁止」とした政府案に対し、一部野党は「全面禁止」を主張しており、与野党の攻防が予想される。衆参両院の正副議長は皇室典範改正を目指し、皇族数確保策に関する意見集約を加速させる。刑訴法改正案は本会議や委員会の質疑に高市早苗首相の出席を求