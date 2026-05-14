うどん出汁の出る蛇口2020年 高松空港は「うどんの出汁が出る蛇口」をリニューアルし、５月20日に出汁の提供を再開します。蛇口の場所は旅客ターミナルビル2階の四国空市場で、提供するのは「温かい出汁」です。 高松空港は、「温かい出汁」の蛇口を2010年に、「冷たい出汁」の蛇口を2019年に設置しましたが、新型コロナの影響で出汁の提供を一時休止。2023年ごろに再開したものの、施設の移転などによって現