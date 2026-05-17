Image: LADONNA 恵みの水はちゃんと使い切ろう。風邪で発熱したときに、おでこに乗っける印象が強い「氷のう」。スポーツでの熱中症対策や、捻挫などで腫れた箇所も冷やしますが、今や猛暑対策でフツーに使われる冷感グッズになっています。だけど多くの人は、氷が溶けた水はそのまま捨てちゃうんじゃないかと思うんですよね。使いようによっては、最後まで役に立つのでもったいない。スプレ