¡Ú£Æ£±¡Û¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥¦¥ë¥ÕÂåÉ½¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼°ÇäµÑ¤ò¶¨µÄ¡¡£±£°¡óÇäµÑ¤Ç£¹£±£³²¯±ß¤«
¡¡£Æ£±¤Î¶¯¹ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¥È¥È¡¦¥¦¥ë¥ÕÂåÉ½¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼°¤ÎÇäµÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±Ñ»æ¡Ö¥ß¥é¡¼¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Ï¥¦¥ë¥ÕÂåÉ½¤¬Ìó£³£³¡ó¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¡¢²½³ØÀ½ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡Ö£É£Î£Å£Ï£Ó¡×¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¥°¥ë¡¼¥×¤â¡ÖÆ±ÍÍ¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Ï³ô¼°¤Î£µ¡Á£±£°¡ó¤ò³°Éô¤ÎÅê»ñ²È¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇäµÑ¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð£Æ£±¥Á¡¼¥à¤Î²ÁÃÍ¤ÏÌó£´£µ²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó£¹£±£³£µ²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥¦¥ë¥ÕÂåÉ½¤ÏÂ¿³Û¤Î¶â³Û¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¾¤Ë£±£°¡ó¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ìó£¹£±£³²¯±ß¤Î¼ýÆþ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤È¤Ê¤ë¡£Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î±¿±Ä¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥¦¥ë¥Õ»á¤¬°ú¤Â³¤¡¢ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë·ó¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö£³¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏÁ´°÷¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤¬£Æ£±¤Çº£¸å¤âÀ®¸ù¤·Â³¤±¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡Ö¶áÇ¯¡¢£Æ£±¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê´ÑµÒ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î£Æ£±¥Á¡¼¥à¤Î²ÁÃÍ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¦¶È¸¢ÊÝÍ¼Ô¤Î¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤Î¸ÄÀ¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç£Æ£±¤ò¤è¤êÉý¹¤¤»ëÄ°¼ÔÁØ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£