中国の東風日産が昨年4月に発売して話題を集める新型EVセダン・N7経営再建を進める日産。その復活のカギはどこにあるのか。ゼロからつくり上げた新型EV「N7」が、想像を超える完成度と"濃い日産味"で中国市場を席巻しているという。なぜ中国で、往年の日産の走りがよみがえったのか。そして、このクルマは本当に"反転攻勢の一手"になりえるのか。自動車研究家・山本シンヤ氏が現地へ飛び、その裏側と実力を徹底検証した。【写真】