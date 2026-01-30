2月6日までオンラインショールームにて先行申し込みメルセデス・ベンツ日本は、CセグメントのハイパフォーマンスSUV『メルセデスAMG GLB 35』の特別仕様車『メルセデスAMG GLB35 4マチック・ファイナルエディション』を100台限定で発売した。【画像】GLB、CLA、AMG GT 4ドアクーペ、Aクラスセダンに設定されたファイナルエディション全24枚本モデルは現行のX247型GLB 35の集大成と位置付けられる最後の限定車で、2月6日までの期