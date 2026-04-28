ブンデスリーガ】シュトゥットガルト1−1ブレーメン（日本時間4月26日／メルセデス・ベンツ・アレーナ）【映像】菅原由勢、マイナス方向に“神パス”を放つ瞬間ブレーメンのDF菅原由勢が、2試合連続アシストをマーク。味方選手と息の合った呼吸からゴールをお膳立てすると、ファンもこのシーンに歓喜の声を寄せている。日本時間4月26日、ブンデスリーガ第31節が行われ15位のブレーメンはアウェイで5位のシュトゥットガルトと対戦