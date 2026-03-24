Aクラス廃止は撤回5代目へメルセデス・ベンツのコンパクトカー『Aクラス』は2028年にフルモデルチェンジを受けて5代目へと移行し、ハイブリッドおよびフル電動パワートレインを搭載しつつ、ハッチバックのスタイリングを維持する。AUTOCARの取材で明らかになった。【画像】超パワフルな2.0L直4搭載ホットハッチ【メルセデスAMG A 45 Sを詳しく見る】全20枚当初、内燃機関モデルのラインナップを整理し、より高級で利益率の高い