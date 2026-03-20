¥Î¥¤¥¨¡¦¥¯¥é¥Ã¥»¤ÎÂè2ÃÆBMW¤Ï¡¢¿··¿EV¡Øi3¡Ù¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤Î¡Ø3¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ëÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢»ÔÈÎEVºÇÄ¹¥¯¥é¥¹¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤Ë¤Ï2027Ç¯°Ê¹ßÆ³ÆþÍ½Äê¡ª ¿·À¤Âå3¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡©¡ÚBMW i3¥»¥À¥ó¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´43Ëç¼¡À¤ÂåEV¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥Î¥¤¥¨¡¦¥¯¥é¥Ã¥»¤ÎÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¿··¿i3¤Ï¡¢È¾Ç¯Á°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿SUV¡ØiX3¡Ù¤È´ðËÜ¹½Â¤¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¶¦Í­¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢EVÀì