「診察のために口を開けて、舌を出して」――。その指示は決して治療ではなく、卑劣な性暴力の合図だった。診察台のリクライニングを倒し、患者の目にタオルをかけて視界を奪い「無防備な密室」を舞台に、歯科医師による執拗なわいせつ行為が繰り返されていた。新たな被害者が名乗りでたことで“変態歯科医”は4度目の逮捕（うち1件は不起訴）となった。 【画像あり】「医療行為を装った卑劣な手口」起訴された原田容疑