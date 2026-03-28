この記事をまとめると ■メルセデスSECをベースにした怪物レストモッド「スレッジハンマー」が登場 ■7.5リッター化されたAMG製自然吸気V12エンジンで660馬力超を発揮する ■世界限定12台の超希少モデルとして製作進行中である メルセデスのアイコニックな１台に現代技術を融合 メルセデス・ベンツ SEC（C126）は、1980年代から1990年代にかけて生産された2ドアクーペで、当時のSクラス（W126）とコンポーネントを共有し、メルセ