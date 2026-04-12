同じマンションの住人が、ある日ベンツのSUVに乗り換えていたら、思わず目を引かれるものです。見た目の高級感もあり、「あのクラスの車に乗れる人は、かなり収入が高いのではないか」と感じる方も多いでしょう。 ただし、車の所有に必要なお金は、車両価格だけでは決まりません。実際には、購入方法や毎月の支出、生活全体のバランスによって、無理なく持てるかどうかが変わります。 そこで本記事では、ベンツのSUV