¡¡º£Ç¯¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç°äº¨¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Îµ­¼Ô¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£

¡¡Æ±»á¤Ï£Ç£Í²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤òÇÛ¿®¡£¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Ë´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤À¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¡Ê¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ê¥¢¥í¥ó¥½¤â£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡Ë°ìÎÝ¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£

¡¡¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»þÂå¤Î£²£°£±£¹Ç¯¤Ë³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤­¡¢°ìÎÝ¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£º£µ¨¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤º¤Ë½ªÀï¡£¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï³Î¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òËä¤á¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ïº£µ¨£±£µ£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£²ÎÒ¡¢£²£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£¸ÂÇÅÀ¡¢£±£³ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎÊä¶¯¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤òºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£

¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ï¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò¥á¥Ã¥Ä¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î£±£µÇ¯£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£´£·²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¡£¤È¤â¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à´Ö¤Ç¤Î­à¶ØÃÇ°ÜÀÒ­á¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥È¤Ë¤Ï¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÇÍÀ¼¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£

¡¡ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê°ø±ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÂçÊª³°Ìî¼ê¤ò¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤«¤é³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤À¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£