¡ÚMLB¡Û¥½¥È¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤â¥ä¥ó¥¡¼¥¹¢ª¥á¥Ã¥Äà¶ØÃÇ°ÜÀÒá¤«¡¡ÊÆµ¼Ô¤¬ÂÀ¸ÝÈ½
¡¡º£Ç¯¤â¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç°äº¨¤¬ËÖÈ¯¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¸µ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Îµ¼Ô¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï£Ç£Í²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤òÇÛ¿®¡£¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤Ë´°àú¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÁª¼ê¤À¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¡Ê¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¡Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ê¥¢¥í¥ó¥½¤â£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡Ë°ìÎÝ¤â¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»þÂå¤Î£²£°£±£¹Ç¯¤Ë³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¡¢°ìÎÝ¤â¤³¤Ê¤»¤ë¡£º£µ¨¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤»¤º¤Ë½ªÀï¡£¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï³Î¤«¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òËä¤á¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ïº£µ¨£±£µ£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£²ÎÒ¡¢£²£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£¸ÂÇÅÀ¡¢£±£³ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ÎÊä¶¯¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤òºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ò¥á¥Ã¥Ä¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î£±£µÇ¯£·²¯£¶£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£±£´£·²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¡£¤È¤â¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à´Ö¤Ç¤Îà¶ØÃÇ°ÜÀÒá¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥È¤Ë¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ÇÍÀ¼¤È¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬Íá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤¿¤Ê°ø±ï¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£¥Ø¥¤¥Þ¥ó»á¤Ï¡Ö¥á¥Ã¥Ä¤¬¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÂçÊª³°Ìî¼ê¤ò¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤«¤é³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤À¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£