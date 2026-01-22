ペラルタは昨季17勝で最多勝、今オフにFAとなるメッツは21日（日本時間22日）、ブルワーズのエース右腕フレディ・ペラルタをトレード獲得したと発表した。トビアス・マイヤーズ投手がメッツへ移籍し、ブルワーズにはジェット・ウィリアムズ内野手、ブランドン・スプロート投手の若手有望株が移る。また、メッツはメジャー出場前提の40人枠を空けるため、クーパー・クリスウェル投手を登録から外した。29歳のペラルタは昨季、33