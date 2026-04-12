「メッツ６−１１アスレチックス」（１１日、ニューヨーク）メッツの千賀滉大投手は先発するもメジャーワーストとなる７失点で三回途中ＫＯ。今季２敗目を喫し、防御率は７・０７まで悪化した。チームも２桁失点で大敗し、悪夢の４連敗となった。初回こそ無失点で立ち上がった千賀。だが二回、連打と四球で満塁のピンチを招くと、９番打者に痛恨の押し出し四球で先制点を献上。さらに二ゴロ間にもう１点を失ってしまった。