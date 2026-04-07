今季は打率.355、1HRと上々の滑り出しも…メッツは6日（日本時間7日）、フアン・ソト外野手が右足ふくらはぎの肉離れで10日間の負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。米ファンからは「こいつが7億5500万ドルの男？笑」「詐欺師だ」と厳しい声を寄せている。ソトは3日（同4日）のジャイアンツ戦で、一塁から後続打者の右前打で三塁に走った際に右足に違和感を覚え、試合から退いていた。当初は状態を経過観察していたが、正