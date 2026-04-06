韓国メディアが、「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（ジャイアンツ、27）の打撃不振を嘆いている。「イ・ジョンフは打力が求められる外野手なのに」大リーグ3年目のイは、今季ここまで全10試合に出場し、33打数5安打、打率.152。打点4で、本塁打はゼロだ。出塁率と長打率を合わせたOPSは.498と低い数字となっている。ポジションは、昨季まではセンターのレギュラーだったが、今季はライトに配置換えとなった。6日（日本時間）