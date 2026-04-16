メンドーサ監督が称えた大谷の投球【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）メッツは15日（日本時間16日）、敵地でドジャースと対戦したが大谷翔平投手を攻略することができず敗れた。試合後、カルロス・メンドーサ監督は、大谷の力強い速球を称え「何もできなかった」と振り返った。ドジャース移籍初の投手専念となった大谷に初回から苦しんだ。4回までに放った安打はわずか1本。6三振を奪われ、試合の流