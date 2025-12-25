◆ 2024年以来のメジャー復帰へ現地時間24日、ニューヨーク・メッツがマイク・バウマン投手（30）とマイナー契約を結んだと『ニューヨーク・ポスト』のジョン・ヘイマン記者が報じた。バウマンは2017年のドラフトでオリオールズに入団し、2021年にMLBデビュー。2023年には自己最多の60登板で10勝を挙げ、昨季はエンゼルスやマーリンズなど5球団を渡り歩いて計57試合に登板した。今季からヤクルトに加入するも、16試合の登板