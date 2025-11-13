¥É·³´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÆ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡× ÊÆÉÒÏÓµ¼Ô¤¬¡È¥Ö¥ë¥Ú¥óÌäÂê¡É¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÇÏ¼¯¤²¤¿¾õ¶·¤ò½ª¤ï¤é¤¹¤Ù¤¡×
¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î¤ä¤ê¤¯¤ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡£Íèµ¨¤Ï¿Íºà¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î11Æü¡¢ÊÆÁ´¹ñ»æ¡ØUSA Today¡Ù¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¤Ï¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØFoul Territory¡Ù¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£µåÃÄ»Ë¾å½é¡¢21À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¥Ö¥ë¥Ú¥óÌäÂê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î¹¥Åê¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤òµß±ç¤Ë²ó¤¹¶ÛµÞÁ¼ÃÖ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¤Þ¤ÞÍèµ¨¤ò·Þ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿ØºÆ¹½ÃÛ¤Ï¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀ¤é¤«¤ÊÉ¬¿Ü»ö¹à¤À¡£
¡¡¤Þ¤ºÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë»á¡£¡Ö¤â¤¦ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤ò¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£°ìÎ®¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ÎÇÏ¼¯¤²¤¿¾õ¶·¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ù¤¤À¡£º£Ç¯¤Ï¤¦¤Þ¤¯¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÊä¶¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥á¥Ã¥Ä¤«¤éFA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¡Ë¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤Ë²Ã¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¿´ÇÛ¤»¤º¤ËºÑ¤àÁª¼ê¤¬É¬Í×¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËèÈÕ¤Î¤è¤¦¤ËÅê¼ê¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ±¾ð¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥Õ¥§¥¢¥Ð¥ó¥¯¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¥ì¥¤¥º¤ÎÁª¼ê¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤ä¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤â¤½¤³¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤Äó°Æ¤À¡×¤ÈÈ¿±þ¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê°ì¼ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤«¡¢Èà¤é¤ÎÊä¶¯Æ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£