¥ß¥»¥¹¡¦¼ã°æÞæÅÍ¤È¡ØNiziU¡Ù¥Ë¥ÊÌ©²ñÊóÆ»¤ò¿·Ê¹¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥¹¥ë¡¼¡¡Âç¿¹¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¼þ°Ï¤Ï¥Ô¥ê¥Ô¥ê
¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤¬Æ°¤¤¤Æ¡Ä¡Ä
Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¡Ë¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦¼ã°æÞæÅÍ¡Ê29¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¡ÈÌ©²ñÊóÆ»¡É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¼ã°æ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ËÜ»ï¤¬3·î¤Ë¤â¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¤Íü°ì²Ö¡Ê26¡Ë¤È¤Î¡È¤ªÇñ¤Þ¤ê°¦¡É¤¢¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï£¹¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØNiziU¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ë¥Ê¡Ê20¡Ë¤À¡£
11·î¾å½Ü¤ÎÏ¢µÙºÇ½ªÆü¡¢ÅÔ¿´¤Î°ìÅùÃÏ¤Î¼ã°æ¤¬½»¤à¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Ää¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÇÊÑÁõ¤·¤¿¥Ë¥Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤ò¤È¤¤á¤¯Ä¶¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤âÂçÊóÆ»¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä¤³¤ì¤òÊó¤¸¤¿¤Î¤Ï°ìÉô½µ´©»ï¤Î¤ß¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ³Æ»æ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ï´°Á´¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Æâ¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥»¥¹¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¥µ¥¤¥É¤«¤é¡È¸åÄÉ¤¤¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÎËöÍü¤µ¤ó¤Î»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤À¤±¥ß¥»¥¹¥µ¥¤¥É¤âÁêÅö¥Ô¥ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
NiziU¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¤¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡£°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢ÁÐÊý¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È²áµî·¡¤ê¡É¤¬²áÇ®¡£¼ã°æ¤¬NiziU·ëÀ®¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ë¥Ê¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£
Âç¿¹¤¬NiziU¤Î³Ú¶Ê¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¦¥é¤Ç
¥Ë¥Ê¤â¤Þ¤¿¡¢¥ß¥»¥¹¤ÈNiziU¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿‛24Ç¯¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¼ã°æ¤ÈÆ±¤¸²è³Ñ¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥Ï¥·¥ã¥®¤Ã¤×¤ê¤¬»¯¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¥ª¥ó¥Ê¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡Ó¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ß¥»¥¹Â¦¤ÏÊÌ¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëNiziU¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢Áû¤¬¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ºÇÂç¸Â¡¢´Ø·¸¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
°ìÊý¡¢¥ß¥»¥¹¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Âç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈÇÛÎ¸¡É¤â¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£Âç¿¹¤Ïº£Ç¯£µ·î¤ËNiziU¤Î³Ú¶Ê¡ØAlwayS¡Ù¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Áê¼ê¤ò¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼ã°æ¤¬¡È¤ª¼ê¤Ä¤¡É¤·¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤Ï·è¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ²»³ÚÈÖÁÈ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¶ÉÂ¦¤Ï¥ß¥»¥¹¤ÈNiziU¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤âËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥ß¥»¥¹¤ÏÂç¿¹¤¬Ãæ¿´¤Î¥Ð¥ó¥É¡£¼ã°æ¤¬¿ÍÃÎ¤ì¤º¡¢¡ÈÃçÎÉ¤¯¡É¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢Âç¿¹¤Ï³Ú¶ÊÀ©ºî¤äÇÐÍ¥³èÆ°¤Ê¤É¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Âç¿¹¤òÃÎ¤ë²»³Ú´Ø·¸¼Ô¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡£¤½¤·¤Æ¿²¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¥É¤¬º£¸å¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤Ö¤Ë¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤ò»ÍÏ»»þÃæ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡È¥ß¥»¥¹Áü¡É¤Ëº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥¶¡¦·ÝÇ½¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢1Ç¯´Ö¤Ç2²óÌÜ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¼ã°æ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÆâ¿´²º¤ä¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¤ÈÏÃ¤¹¡£¥ß¥»¥¹¤Ï10·î16Æü¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î¶èÀÚ¤ê¤òÉ½¤¹¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£²¡×¤¬12·î31Æü¤Ë½ªÎ»¤·¡¢‛26Ç¯£±·î¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£³¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£À¸ÇÛ¿®¤ÎÆ±»þ»ëÄ°¼Ô¿ô¤Ï65Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÃíÌÜÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ï¥Õ¥§¡¼¥º£³¤Ë¸þ¤±¤¿Âç»ö¤Ê»þ´ü¡£ÍèÇ¯½©¤Ë¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤ÎÇ¾Æâ¤Ï¾ï¤Ë¥Õ¥ë²ÔÆ¯¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£»öÌ³½êÂ¦¤ÏÂç¿¹¤µ¤ó¤¬¥ß¥»¥¹¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Í¾·×¤Ê»¨²»¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥Ð¥ó¥ÉÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ã°æ¤ÎÎ©¾ì¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥ß¥»¥¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£