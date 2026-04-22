「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」の東京・国立競技場公演で、一部観客が起こしたドンチャン騒ぎの全容が分かった。複数の関係者、国立の運営サイドが取材に明かした。スイートルームを利用していた複数人の大声、奇声が一般席にも響き渡り、?レッドカード?を食らっていた。ミセスを巡っては、１８日に国立で開催した公演で一部観客の迷惑行為が発覚。国立を運営するジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（ＪＮＳ