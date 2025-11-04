ＭＬＢは３日（日本時間４日）にＢＢＷＡＡ（全米野球記者協会）の会員の投票で選ばれる今季の各賞の最終候補を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）はナ・リーグＭＶＰで３人の最終候補に入った。最終候補入りは５年連続で、選出されれば３年連続４度目。７度の受賞のバリー・ボンズ氏に次いで単独２位となる。

大谷は今季打者として自己最多の５５本塁打、打率２割８分２厘、２０盗塁、１０２打点、メジャートップの１４６得点、リーグトップのＯＰＳ１・０１４をマーク。投手では１４試合に先発して、４７イニングで防御率２・８７、６２奪三振を記録した。

他の候補者は自己最多の５６本塁打で２度目の本塁打王に輝き、メジャートップの１３２打点をマークしたフィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）。キャリアハイの４３本塁打、３８盗塁、１０５打点、１２０得点、メジャートップの１２７四球、リーグトップの出塁率３割９分６厘のメッツのファン・ソト外野手（２７）が入った。

ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）には「大谷１００００００００パーセント」「大谷満場一致」「ＧＯＡＴＮＩ」「大谷翔平がＭＶＰ」「翔平が勝つことはみんな分かっているし、接戦にならないだろう」などと大谷を支持する書き込みが目立った。

また、「なぜ、ソト」「大谷、シュワバーそして誰」などとソトが最終候補に残ったことに対する異論もあった。

受賞者はＭＬＢネットワークで１３日午後７時（同１４日午前９時）に発表される。