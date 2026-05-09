◆米大リーグブルワーズ―ヤンキース（８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルワーズのＪ・ミジオロウスキー投手（２４）が８日（日本時間９日）、本拠地・ヤンキース戦に先発し、６回２安打無失点１１奪三振と快投。身長２０１センチの怪物右腕が９５球の“異次元投球”を展開した。初回、ジャッジに対して１０３・６マイル（約１６６・７キロ）を計測。この日は１０３・６マイルを