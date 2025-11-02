【ロサンゼルス＝後藤香代】米大リーグのドジャースがワールドシリーズ連覇を果たした１日、地元ロサンゼルスでは多くのファンがスポーツバーに集まり、テレビ中継にくぎ付けになった。

九回のピンチで山本由伸投手が登板すると、「ヤマモトー！」「ヨシー！」と祈るように声援を送った。勝利が決まった瞬間、店内は割れんばかりの歓声に包まれ、ファンらはハイタッチで喜びを爆発させた。

会社員のショーン・バークレーさん（２５）は「ヤマモトが重要な局面で素晴らしい投球を見せてくれた」と感慨深げに話した。

岩手でＰＶ

日本のファンにも歓喜が広がった。

大谷翔平選手、佐々木朗希投手の地元・岩手県奥州市と陸前高田市ではパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれ、優勝の瞬間、集まった大勢の市民らが万歳三唱で祝福した。

ドジャースのユニホームと帽子姿で応援した奥州市の会社員男性（４２）は「ドジャースは最後まで諦めない大切さを教えてくれた。大谷選手はまさに地元の誇り」と喜びを爆発させた。

陸前高田市の後援会「佐々木朗希選手を応援する会」の伊東孝会長（７２）は「ピンチでチームを救って優勝に貢献し、朗希の１６０キロがメジャーでも通用すると証明された。色々経験した１年だったと思うので、ゆっくり休んでまた活躍する姿を見せてほしい」とねぎらった。

選手ゆかりの人たちも喜びの声を上げた。

ＭＶＰを獲得した山本由伸投手は岡山県備前市出身。中学時代に所属した硬式野球チーム「東岡山ボーイズ」（岡山市）で指導した中田規彰監督（５６）は「期待より速いペースで世界一の投手になった。とても誇りに思う」と祝福した。

負けん気が強く、３年の県支部予選決勝で、腰を痛めた山本投手を先発から外したところ、「投げさせてください」と志願され、救援で最終回を託した。山本投手は最後の打者を三振に切って取り、優勝したという。「今回の活躍には、あの頃と変わらないチームの勝利への責任感を感じた」とたたえた。

ファン号外に集まる

読売新聞は２日、ドジャースのワールドシリーズ連覇を伝える号外を約４７万部発行し、東京や大阪、名古屋で配布した。東京都千代田区のＪＲ有楽町駅前では、買い物客らが号外を次々と受け取っていた。板橋区の主婦（５９）は「連覇は難しいと思っていたけど、日本人選手が大活躍して優勝したのがうれしい」と語った。