海南省海口市美蘭区演豊鎮の北港村。（資料写真、海口＝新華社配信）【新華社海口6月5日】中国海南省海口市美蘭区演豊鎮の北港村は四方を海に囲まれており、村民は代々海産物の養殖と漁をなりわいとしてきた。2021年に同市と文昌市を結ぶ海文大橋の北港島インターチェンジが開通すると、大勢の市民や観光客が訪れるようになり、潮干狩りがたちまち村の「名物」となった。にぎわいは発展のチャンスをもたらしたが、無秩序な踏み